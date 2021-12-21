Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, отреагировала на новость об избиении фигуриста Дмитрия Соловьёва. Ранее стало известно, что 32-летнего спортсмена избили на улице, когда он заступился за свою спутницу — известную кёрлингистку Анну Сидорову. По данному инциденту задержаны уже два 18-летних мужчины.

«Так как это групповое избиение, то нужно избрать самую строгую меру пресечения. Я бы их на 10 лет посадила. И другим бы это было показательно. Да еще внезапное нападение! — цитирует «Спорт-Экспресс» Рудковскую. — Я буду безумно рада, если с Димой все хорошо. И если какая-то помощь нужна, то мы поможем. А этим уродам хочется передать, что мы будем защищать Диму до последнего!»

Дмитрий Соловьёв — золотой и серебряный призёр Олимпийских игр в командном турнире, бронзовый призёр чемпионата мира, а также чемпион, трёхкратный серебряный и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы в танцах на льду.