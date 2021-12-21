Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки прокомментировала новость об избиении известного фигуриста Дмитрия Соловьёва. Ранее стало известно, что 32-летнего спортсмена избили на улице, когда он заступился за свою спутницу — известную кёрлингистку Анну Сидорову. По данному инциденту задержаны уже два 18-летних мужчины.

«Три ничтожества напали на спортсмена, подобно которому в нашей стране единицы. Все отморозки были задержаны. Разумеется, они будут наказаны — и поделом. Не всех коснулась эволюция, кое-кто так и застрял в палеолите», — написала Канделаки в своем Телеграм-канале.

Дмитрий Соловьёв — золотой и серебряный призёр Олимпийских игр в командном турнире, бронзовый призёр чемпионата мира, а также чемпион, трёхкратный серебряный и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы в танцах на льду.