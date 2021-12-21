Международный союз биатлонистов вынес решение по итогам Кубка мира-2013/14 после дисквалификации Ольги Зайцевой. Известный биатлонист Дмитрий Соловьёв подвергся нападению в Москве. НХЛ приостановила сезон. Умер известный футбольный тренер. Евролига переносит матчи из-за коронавируса. Завершился ЧМ по плаванию на короткой воде. Самые интересные новости спорта 21 декабря – в дайджесте NVsport.

Капризов забросил шайбу, но «Миннесота» проиграла «Далласу»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Далласом Старз» и «Миннесотой Уайлд». Встреча прошла в Далласе и завершилась победой хозяев со счетом 7:4.

НХЛ подтвердила приостановку матчей до Рождества из-за коронавируса

На официальном сайте Национальной хоккейной лиги появилась информация о приостановке регулярного чемпионата до Рождества.

Матч между молодежными сборными России и Канады перед ЧМ-2022 официально перенесен

Перенос товарищеского матча между сборными России и Канады перед молодежным чемпионатом мира – 2022 официально утверждён.

Черчесов рассказал о сроках своего контракта в «Ференцвароше»

Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сообщил, какое соглашение ему удалось заключить с венгерским клубом.

Биатлонист Матвей Елисеев заявил о приостановке карьеры

Российский биатлонист Матвей Елисеев заявил, что приостановит соревновательную деятельность до чемпионата России.

Рейсы со спортсменами из России на Олимпиаду-2022 в Пекине отменены

Руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Андрей Конокотин заявил, что грузопассажирские рейсы «Аэрофлота» с 1 по 14 февраля отменены.

В Евролиге начали переносить матчи из-за коронавируса

В баскетбольной Евролиге перенесли первую встречу по причине вспышки коронавируса. Под угрозой оказалось проведение матча между итальянским «Миланом» и литовским «Жальгирисом».

Фигурист Соловьев попал в больницу после нападения на улице в Москве

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев оказался в больнице после избиения в центре Москвы.

Умер известный российский тренер девяностых

Вчера, 20 декабря, скончался известный российский тренер Виктор Антихович.

Россия заняла четвёртое место в медальном зачёте ЧМ на короткой воде

В Абу-Даби (ОАЭ) завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде (25 м).

Итоги дня КХЛ: «Сочи» обыграл «Динамо» и сохранил для СКА лидерство на «Западе»

Завершился очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. 21 декабря было сыграно шесть матчей.

Бергер и Мякяряйнен разделили победу в Кубке мира-2013/14 после дисквалификации Зайцевой

Международный союз биатлонистов (IBU) вынес решение по результатам женского Кубка мира по биатлону сезона-2013/14.