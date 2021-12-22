Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала новость о то, что президент России Владимир Путин подарил приглашение на ее шоу «Лебединое озеро» школьнице из Ставропольского края Татьяне Троценко.

«То, что Владимир Владимирович Путин пригласил девочку на мое шоу, – это была для меня большая неожиданность. Я прыгала от счастья. Многие посчитали, что теперь у меня личный PR-менеджер – Владимир Владимирович. Я ему безумно благодарна«, – заявила Навка на шоу «Вечерний Ургант».

Татьяна добавила, что Владимиру Путину нравится «Лебединое озеро», а вот супруг Навки, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не разделяет восторга. Он считает, что в самой сказке нет ничего хорошего и веселого.

Татьяна Навка заявила, что не слушает супруга и старается приятно удивить его новыми постановками на льду.