Анна Сидорова, девушка избитого в Москве олимпийского чемпиона, фигуриста Дмитрия Соловьева поделилась информацией о его состоянии.

«Изначально его состояние оценили как средней тяжести. Позже врачи провели дополнительные исследования – у Димы подтвердилась сильная травма головы. Более того, есть гематома мозга. Неизвестно, как эта гематома будет вести себя дальше«, – цитирует Сидорову телеграм-канал ОКР.

Напомним, ночью 21 декабря около московского караоке-бара Дмитрий Соловьев заступился за свою девушку Анну Сидорову и ее подруг. Обидчики повели себя агрессивно, ударили фигуриста в голову, а затем начали добивать ногами. В данный момент Соловьев находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.

Видео инцидента доступно по ссылке.