Анна Сидорова, девушка избитого в Москве олимпийского чемпиона, фигуриста Дмитрия Соловьева прокомментировала инцидент.

Видео с места событий доступно по ссылке.

Сидорова рассказала, что не смогла увидеться с молодым человеком после инцидента. Пока ей разрешили только привезти вещи из дома. Когда Соловьев чувствует в себе силы, он выходит на связь. Медики считают, что Дмитрию придется провести минимум 10 дней в больнице.

«Честно говоря, страшно становится даже на улицу выходить. Мы никого не трогали, ничего не делали», – цитирует Сидорову телеграм-канал ОКР.

Девушка Соловьева рассказала, что он сохранял спокойствие даже в тот момент, когда его начали задирать. Он понимал, что в цивилизованном мире проблемы не решаются кулаками.

Анна Сидорова поблагодарила олимпийскую чемпионку Татьяну Навку. Она поддержала Дмитрия, который должен был участвовать в ее шоу в Петербурге.