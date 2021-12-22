Олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка рассказала, как участвовала в ледовом представлении, будучи пьяной.

Ведущий шоу «Вечерний Ургант» спросил Навку, выходила ли она пьяной на лед.

Татьяна рассказала, что после съемок финальной части «Ледникового периода» на льду у продюсера шоу Ильи Авербуха был корпоратив. После него фигуристы должны были выступить перед приглашенными детьми.

«И как-то все задерживается, а мы празднуем. Там шампанское, все ребята угощаются, всем так весело. К моменту, когда мне уже надо было выходить на лед, я сказала: «Роман, держи меня, я не могу устоять!». Я хохотала весь номер«, – рассказала Навка.

Татьяна добавила, что дети не заметили состояния фигуристов. Потом Навка ни разу в жизни не пила алкоголь перед выходом на лед.