Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала подробности работы с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

Тутберидзе вспомнила, что Алина пришла к ней очень слабой, но складной девочкой.

«У нас было условие, что мама не будет жить в Москве до олимпийской медали – и мама выдержала. А потом мама приехала, и Алина сразу стала девочкой, маминой дочкой«, – заявила Тутберидзе в эфире «Первого канала».

Алина Загитова – олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при по фигурному катанию и чемпионка России.

Загитова – первая в истории России фигуристка, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры.