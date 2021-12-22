Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о спорах с дочерью.

Дочь Тутберидзе – российская фигуристка Диана Дэвис. Она выступает в танцах на льду с сыном актера Бориса Смолкина, Глебом.

Напомним, дуэт попал в предварительный состав участников чемпионата России, на котором разыграют путевки на Олимпийские игры в Пекине. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

«Я не прощаю дочери ошибки на льду. Когда приезжаю, мы ругаемся за каждую недотянутую ногу. Нет, она меня слушает – просто все равно, конечно, бодается, как и положено бодаться с родителями«, – заявила Тутберидзе в эфире «Первого канала».

Диана Дэвис и Глеб Смолкин – бронзовые призеры чемпионата России среди юниоров, и победители финала Кубка России среди юниоров.