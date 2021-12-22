Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер попал в COVID-протокол. Об этом в твиттере рассказал журналист Эдуардо Энсин.

Его место на тренерской скамейке занял помощник Дарек Лалонд.

Сегодня, 22 декабря, в НХЛ состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй Лайтнинг» и «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась в пользу «Тампы». Гости одержали победу со счетом 4:3.

Ранее появилась информация о том, что НХЛ приостановит матчи чемпионата до Рождества. Лига и Ассоциация игроков пришли к такому решению из-за большого количества случаев заражения коронавирусом.

Команды уйдут на выходные с 22 по 25 декабря. 26 декабря все игроки и персонал клубов сдадут тесты на коронавирус. 27 декабря регулярный чемпионат НХЛ продолжится, если обстановка с COVID-19 стабилизируется.