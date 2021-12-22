Канадский форвард «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз, являющийся трехкратным обладателем Кубка Стэнли, высказался о возможном пропуске Олимпиады в Пекине игроками НХЛ из-за роста заболеваемости коронавирусом.

«Хоккеисты должны правильно расставлять приоритеты перед поездкой в Пекин, и вместо столкновения с непредсказуемым сценарием игрокам важнее свое здоровье и сохранность своих близких, а также ситуация в клубе. Пропуск Олимпиады – это правильный путь«, – цитирует Тэйвза журналист The Atletic Марк Лазерус.

Напомним, ранее появилась информация о том, что НХЛ приостановит матчи до Рождества. Игроки вернутся в расположение клубов 27 декабря, если сданные тесты на COVID-19 покажут отрицательный результат.