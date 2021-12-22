Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, кто на данный момент является ее любимой спортсменкой.

«Я скажу честно, у меня только одна фаворитка – это моя дочка«, – заявила Тутберидзе в эфире «Первого канала».

Дочь заслуженного тренера России – российская фигуристка Диана Дэвис, которая выступает в паре с Глебом Смолкиным. Ожидается, что дуэт примет участие в чемпионате России. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Лучшие фигуристы получат путевки на Олимпийские игры в Пекине.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин – бронзовые призеры чемпионата России среди юниоров и победители финала Кубка России среди юниоров.