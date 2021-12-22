Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о катании чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой.

Тутберидзе заявила, что не пригласила бы Туктамышеву в свою группу. Основной причиной такого решения специалист назвала тренерскую этику. Елизавету тренирует Алексей Мишин.

«В свое время я недоумевала, почему она не прыгает четверные прыжки. Я бы не пригласила ее к себе в группу. Не потому, что она не интересная, а потому, что есть этика, тренерская этика«, – заявила Тутберидзе в эфире Первого канала.

В текущем сезоне Елизавета Туктамышева два раза попадала в тройку призеров на этапах серии Гран-при. Она отобралась в финал, но его отменили.

Туктамышева примет участие в чемпионате России по фигурному катанию. Лучшие фигуристы, по итогам турнира, получат путевки на Олимпиаду в Пекине.