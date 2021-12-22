Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, что состав команды пополнится Миком Шумахером и Антонио Джовинацци. Они станут резервными пилотам итальянской команды в 2022 году.

Бинотто заявил, что Антонио Джовинацци будет участвовать в 12 этапах. Это позволит пилоту не менять график выступлений в Формуле-Е. На оставшихся 11 стартах запасным гонщиком будет Мик Шумахер. Руководитель «Феррари» рад приветствовать пилота в команде, но он надеется, что замены по ходу сезона не понадобятся.

«Мик всегда был частью «Феррари» и он провел хороший сезон с «Хаасом» в 2021 году. Машины 2022 года будут сильно отличаться от машин 2021 года с точки зрения пилотирования, но он к этому быстро привыкнет», – цитирует Бинотто GrandPX.

Мик Шумахер выступал в сезоне-2021 за «Хаас». Он не набрал очков в гонках, но обогнал в рейтинге российского пилота американской команды Никиту Мазепина.