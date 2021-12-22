На двоих парней, которые избили олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева, завели уголовное дело. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Инцидент квалифицирован как «умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений».

Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря в Москве двое 18-летних жителей Читы Владислав Смирнов и Владислав Яковцев избили спортсмена в центре Москвы. Конфликт начался с того, что парни приставали к его девушке, керлингистке Анне Сидоровой. В ходе драки Дмитрий получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб затылка, челюсти, лица и руки. Спортсмен до сих пор находится в больнице.

Следствие активно подключилось к делу только вчера вечером, после публикации видео и подробностей инцидента в СМИ. До этого Смирнова и Яковцева обвиняли лишь в мелком хулиганстве.

Видео эпизода доступно по ссылке.