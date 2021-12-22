Президент союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о решении биатлониста национальной команды Матвея Елисеева взять паузу в карьере.

Напомним, вчера, 21 декабря, биатлонист объявил о том, что приостанавливает выступления на высоком уровне.

Майгуров заявил, что Елисеев обладает достаточно большим спортивным и жизненным опытом. Он лучше всех чувствует свой организм, поэтому имеет право принимать такие решения.

Президент СБР считает, что физическое состояние не улучшится за неделю. Это длительный процесс, поэтому участвовать в «Ижевской винтовке» не стоит. Правильнее было бы подойти в хорошей форме к чемпионату России.

«Более эффективным решением будет проанализировать все, что сделано. Понять для себя, есть ли мотивация двигаться, тренироваться и выступать дальше«, – заявил Майгуров в эфире «Матч ТВ».