Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила о состоянии своего здоровья.

«Спасибо за беспокойство, все еще нормально, жива«, – цитирует Тарасову «РБК-Спорт».

Напомним, 14 декабря Тарасова была госпитализирована из-за высокого давления. Она пропустила съемки финального этапа шоу «Ледниковый период». В проекте заслуженный тренер выполняет роль председателя жюри.

Ранее, по этой же причине, Татьяна Тарасова пропустила Гран-при в Сочи. Там она должна была выступить комментатором.

Вчера, 21 декабря, Тарасова заявила, что не будет комментировать предолимпийский чемпионат России по фигурному катанию. Соревнования пройдут с 23 по 26 декабря. Лучшие спортсмены получат путевки на Олимпийские игры в Пекине.