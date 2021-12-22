Жеребьевка предолимпийского чемпионата России по фигурному катанию состоится сегодня, 22 декабря. Церемония пройдет в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.

Организаторы уже подготовили красную дорожку для фигуристов и тренеров. К главным лицам турнира, традиционно, будет приковано особое внимание.

Прямую трансляцию жеребьевки чемпионата России по фигурному катанию проведет Первый канал. Бесплатно посмотреть мероприятие можно по ссылке. Планируется, что жеребьевка начнется в 19:30 по московскому времени.

Соревновательная программа стартует 23 декабря на льду спортивного комплекса «Юбилейный».

Лучшие спортсмены, по итогам чемпионата России, получат путевки на Олимпийские игры в Пекине. К числу основных претендентов относят Александру Трусову, Камилу Валиеву и Елизавету Туктамышеву в одиночном катании у женщин, и Михаила Коляду, Дмитрия Алиева, Александра Самарина и Евгения Семененко у мужчин.

В танцах на льду выступят Синицина/Кацалапов, Дэвис/Смолкин, Загорски/Гурейро и другие пары.

В спортивных парах за путевку на Олимпиаду поборются Мишина/Галлямов, Тарасова/Морозов и другие дуэты.