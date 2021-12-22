Олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Дмитрий Соловьев два раза отказался от медицинской помощи, после того, как его избили в Москве. Об этом рассказал источник в МВД.

«Гражданину на месте была предложена медицинская помощь, он отказался от вызова службы «03». Потом сотрудники всех, кто находился у входа в здание, доставили в территориальное подразделение. Тут повторно гражданин отказался от медицинской помощи, каких-либо жалоб не было«, – заявил глава Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин в эфире «Соловьев Live».

Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря в центре Москвы два 18-летних парня избили Соловьева за то, что он заступился за свою девушку, керлингистку Анну Соловьеву. У фигуристка диагностирован ушиб мозга средней тяжести и незначительное кровоизлияние в мозг. Дмитрию не потребуется операция, его будут лечить консервативно.