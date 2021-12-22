Чемпионат России ушёл на длительный зимний перерыв, а это значит, что клубы активизируются на трансферном рынке. Официально зимнее трансферное окно в России открывается 26 января, но клубы объявляют о новичках уже сейчас. NVsport рассказывает о самых интересных трансферных слухах в Российской премьер-лиге.

«ЗЕНИТ»

Приобретения

По последним данным, основную работу сине-бело-голубые ведут на иностранном рынке нападающих. Несложно догадаться, кому в клубе ищут потенциальную замену. Среди возможных новичков называются 20-летний Юри Альберто из «Интернасьонала», 23-летний Артур Кабрал из «Базеля» и 20-летний Агустин Альварес из «Пеньяроля». Клубу пора проводить обновление состава, костяк команды не молодеет. Впрочем, все эти трансферы пока под большущим вопросом и сильно зависят от главной возможной потери.

Потери

Не первый год ходят слухи о том, что Сердар Азмун скоро покинет Санкт-Петербург. Иранца уже давно хотят видеть в своём составе сильные европейские клубы. Главным претендентом на форварда называется «Лион», но информация о трансфере пока приходит противоречивая: одни источники сообщают, что трансфер уже на 99% совершён, другие – что «Зенит» предложил Азмуну новый контракт. Соглашение Сердара истекает уже летом, так что петербуржцам необходимо решить вопрос в ближайшие сроки.

Под вопросом и будущее Артёма Дзюбы. Его контракт также истекает, в клубе могут предложить ему новый контракт с понижением зарплаты, но готовы рассмотреть варианты. Впрочем, есть ощущение, что стороны договорятся, и Дзюба останется в «Зените» как минимум ещё на сезон.

Под вопросом и будущее Магомеда Оздоева, но есть ощущение, что «Зенит» побережёт игрока после его эффектного гола в ворота «Челси». Глубина состава в концовке сезона может решить многое.

«ДИНАМО»

Приобретения

Один из источников сообщает, что «Динамо» заинтересовано в лидере гонки бомбардиров Гамиде Агаларове из «Уфы». Это вполне вписывается в политику Сандро Шварца, строящего молодую команду. Хотя пока говорить о каких-то переговорах по Агаларову рано.

Потери

Скорее всего, в клубе озаботятся тем, чтобы сохранить своих молодых лидеров. И главным кандидатом на выход стал открытие этого сезона Арсен Захарян. Интерес к нему приписывают ряду клубов Англии, включая «Челси», «Манчестер Сити» и «Эвертон». В последнем уже опровергли информацию по Захаряну, и вполне возможно, что слухи эти распускает агент игрока, чтобы выбить молодому футболисту более выгодный контракт.

Вместе с Захаряном часто фигурирует и фамилия Константина Тюкавина. Если последнего не удастся удержать, то трансфер Гамида Агаларова станет вполне реальным. Тем более, что у «Динамо» уже есть успешный опыт подписания лидера «Уфы» — Даниила Фомина.

ЦСКА

Приобретения

Вы будете смеяться, но в СМИ опять поползли разговоры, что в ЦСКА в очередной раз вернётся Вагнер Лав. Бразилец мог перейти в ставший родным армейский клуб ещё в 2020 году, но тогда стороны не согласовали контракт, и Вагнер Лав продолжил карьеру в казахстанском «Кайрате». Сейчас он стал свободным агентом, а ЦСКА возглавил его хороший знакомый Алексей Березуцкий. Смущает, правда, возраст нападающего – Вагнеру уже 37 лет.

Ещё один потенциальный новичок – защитник «Уфы» Юрий Журавлёв. Интерес к нему приписывают ещё и «Краснодару» с «Зенитом», но ЦСКА выглядит фаворитом в борьбе за игрока. Да и футболист центра обороны армейцам сейчас ой как нужен.

Потери

Если кого-то ЦСКА и лишится зимой, то это ветеранов, не имеющих постоянной игровой практики. Давно ходят слухи, что Георгий Щенников покинет родной клуб, а недавно появилась информация, что Виктор Васин зимой усилит «Химки». Впрочем, в Подмосковье пока эти данные опровергают.

«КРАСНОДАР»

Приобретения

Кубанский клуб – рекордсмен по числу трансферных слухов этой зимой. Виктор Гончаренко продолжает обновлять состав команды, работая как на зарубежном, так и на отечественном рынке. За последние пару месяцев в СМИ появились слухи, что в «Краснодар» могут перейти защитники Хуниор Алонсо («Атлетико Минейро»), Пабло («Локомотив»), Арсен Адамов («Урал»), полузащитники Магомед Оздоев («Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), нападающие Валентин Кастельянос («Нью-Йорк Сити»), Рожер Гедес («Коринтианс») и Эрик Ботхейм («Буде-Глимт»).

Наиболее вероятным выглядит переход последнего. Ожидается, что 21-летний чемпион Норвегии в ближайшие дни пройдёт в клубе медобследование.

Потери

«Краснодар» явно не намерен расставаться со своими лидерами зимой. Пока что предметные разговоры ходят только о Реми Кабелле. У хавбека летом истекает контракт, и, чтобы не потерять его бесплатно, «быки» могут продать его зимой в «Бешикташ».

«ЛОКОМОТИВ»

Приобретения

Одно громкое приобретение «Локо» уже сделал. Молодой темнокожий украинец Марк Мампасси подписал с железнодорожниками пятилетний контракт. Трансфер оценивается в 4 миллиона евро, ожидается, что Мампасси заодно и сменит гражданство.

Также «Локо» приписывают интерес к Арсену Адамову из «Урала». Левый защитник из клуба-аутсайдера неожиданно был вызван в сборную России в октябре, благодаря чему к нему резко вырос интерес.

Также железнодорожникам приписывают интерес к ещё одному юному дарованию – 17-летнему Сергею Пиняеву из «Крыльев Советов». Хотя интерес к нему приписывают едва ли не всем приличным российским клубам.

Потери

А может, Пиняев нужен «Локомотиву», чтобы заменить Фёдора Смолова? По последним данным Фёдор может совершить самый неожиданный трансфер России последних лет – перейти в клуб из США. Ожидается, что этому может помочь хоккейный агент Дэнни Мильштейн. Как минимум, это было бы любопытно.

«СПАРТАК»

Приобретения

«Спартак» продолжает веселить своих фанатов. После того, как ветеран Артём Ребров завершил карьеру, клуб подписал голкипера Илью Свинова из «Факела». Видимо, для игрока с такой фамилией оказаться в «Спартаке» было предначертано судьбой, как в своё время Геннадий Нижегородов оказался в Нижнем Новгороде.

Ещё одним зимним новичком стал молодой Илья Хлусевич из тульского «Арсенала», а буквально вчера было объявлено, что красно-белые подписали нападающего сборной Ямайки из «Шарлеруа» Шамара Николсона. Наверное, это можно назвать усилением под плей-офф Лиги Европы.

Впрочем, самый главный трансфер красно-белые уже провернули: у команды сменился главный тренер, и вместо Руя Витории пришёл Паоло Ваноли. Вполне возможно, что за ним придут ещё новички.

Самым смешным слухом на фоне прихода Ваноли стала информация, что красно-белые могут подписать 43-летнего Джанлуиджи Буффона из «Пармы». Но давайте всё же говорить о вероятных трансферах, а не о фанфиках.

Потери

Полузащитник Александр Ломовицкий уже пакует чемоданы в Казань, ожидается, что о трансфере в размере 1,6 миллиона евро объявят на этой неделе. Также ходят слухи, что «Химки» арендуют Йорита Хендрикса, но в Подмосковье назвали эту информацию недостоверной.

«РУБИН»

Приобретения

«Рубин» провалил первую часть сезона, и Леониду Слуцкому срочно нужно искать усиление состава. Но пока что казанцы на трансферном окне ведут себя довольно скромно. Из «Томи» перешёл 20-летний опорник Марат Апшацев плюс вероятен переход уже упомянутого Александра Ломовицкого из «Спартака». А этого явно недостаточно, особенно на фоне слухов о потере лидера команды.

Потери

Хвича Кварацхелия – лакомый кусочек для большого количества европейских клубов. Хавбек сборной Грузии входит во всевозможные подборки главных футбольных талантов Европы, и пока что «Рубину» удавалось его удержать. Но после бесславного вылета из еврокубков и провала в чемпионате кажется, что дни Хвичи в Казани сочтены. Интерес к нему проявляют клубы АПЛ.

Также с большой вероятностью клуб покинет Иван Игнатьев. Форвард подавал большие надежды в «Краснодаре», но быстро сдулся и остановился в развитии. Кажется, «Рубину» он уже пользы не принесёт.

Кроме того, «паузу в карьере» (с возможным завершением) сделал экс-хавбек «Зенита» и сборной России Олег Шатов. Но и его уход сложно назвать потерей, с учётом игрового времени футболиста.

ОСТАЛЬНЫЕ КЛУБЫ

Открытие первой половины сезона «Крылья Советов» попытаются зимой хотя бы сохранить нынешний состав. Сделать это будет сложно, ведь за 17-летним Сергеем Пиняевым гоняются почти все топовые клубы РПЛ, да и новоявленный сборник Иван Сергеев явно не планирует оставаться в Самаре до конца карьеры.

Павел Мамаев уже официально перешёл из «Ростова» в «Химки», где составит компанию другому бывшему сборнику Денису Глушакову. А вот защитник Кирилл Боженов, напротив, покинул подмосковный клуб, где выступал на правах аренды. Он вернулся в «Ростов» и, по слухам, может перейти зимой в «Спартак».

На смену Мамаеву «Ростов» планирует приобрести хавбека «Лиллестрёма» и молодёжной сборной Норвегии Магнуса Кнудсена.

Но самый интересный трансфер может провернуть зимой «Нижний Новгород». Новичок РПЛ может усилиться самим Юрием Жирковым, который с лета остаётся свободным агентом после ухода из «Зенита». Жиркову уже 38 лет, но он неоднократно говорил, что ещё не планирует уходить. На трансфер может повлиять имя главного тренера нижегородцев. Александр Кержаков провёл с Жирковым не один десяток матчей в сборной России. Тем более, что у нижегородцев уже есть опыт ренессанса бывшего крайнего защитника национальной команды. Сейчас справа в обороне команды успешно играет 34-летний Алексей Козлов, который также пересекался с Жирковым в сборной.

Трансферное окно РПЛ будет открыто с 26 января по 22 февраля.