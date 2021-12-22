«Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Вегас Голден Найтс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:3.

Российский голкипер Андрей Василевский отразил 38 ударов по своим воротам и был признан первой звездой по итогам матча.

Также Василевский побил свой же рекорд по количеству побед за один календарный год. Кроме того, россиянин повторил рекорд вратаря «Чикаго» Марка-Андре Флери. Голкипер имеет победную серию из семи матчей в пяти сезонах подряд.

«Тампа» прервала серию из пяти побед «Вегаса».

Напомним, в НХЛ объявлен перерыв до Рождества. Ближайшие матчи запланированы на 28 декабря.