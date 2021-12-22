Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова поделилась ожиданиями от чемпионата России. Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

Леонова ждет достойных прокатов от всех спортсменов. Она уверена, что фигуристы подошли к чемпионату России в хорошей форме. Фигуристка пожелала спортсменам крепких нервов и веры в себя.

«Сложно предсказать, кто из девушек выиграет, все ошибаются. Конечно, на данный момент Валиева непробиваемая и стабильная, но посмотрим, что будет. У кого выдержат нервы, тот и выиграет«, – заявила Леонова «Чемпионату».

Алена считает, что Елизавета Туктамышева имеет неплохие шансы на попадание в тройку призеров, если чисто откатает программы.

Фигуристка рассказала, что у мужчин будет болеть за фигуристов из группы Рукавицына. Она надеется, что спортсмены соберутся и покажут достойные прокаты.