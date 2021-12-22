Председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь объявил лучших спортсменов города. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В топ-10 лучших спортсменов вошли Дарья Адонина, выступающая в бочче и адаптивном спорте, тхэквондист Михаил Артамонов, гимнастка Лилия Ахаимова, пловцы Владимир Даниленко и Андрей Калина, легкоатлетка Анастасия Клечкина, Мария Новолодская (велоспорт), Анна Пракатень (гребной спорт), Василиса Степанова (гребной спорт) и Мадина Таймазова (дзюдо).

В список лучших тренеров попали Ольга Байдалова (плавание и адаптивный спорт), Ирина Бакуленко (бочча и адаптивный спорт), Александр Большаков (велоспорт), тренер по плаванию Юлия Кабанова, Вера Киряшова (спортивная гимнастика), Андрей Костыгов (гребной спорт), Илья Пак (тхэквондо), Андрей Радух (легкая атлетика и адаптивный спорт) и тренер дзюдоистов Михаил Рахлин.