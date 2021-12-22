Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что хотел бы вернуться в состав сборной России по футболу.

Дзюба считает, что не ему решать, играть ли в сборной.

«Я хочу там быть, но не с такими подходами и выводами, как сейчас. Как Карпин сказал, что голы Дзюбы, когда команда проигрывает, не считаются. Как это? Получается, для одного – одни критерии, для другого – другие«, – цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Форвард «Зенита» считает, что к нему относятся несправедливо. Он не может и в защите играть, и забивать голы.

Сборная России не вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу в Катаре. Команда, под руководством Карпина, сыграет в стыковых матчах. Первым соперником будет сборная Польши. Игра пройдет 24 матча 2022 года.