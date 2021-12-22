Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух поделился ожиданиями от женского турнира на чемпионате России. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

Авербух заявил, что ему сложно прогнозировать женскую тройку в одиночном катании на чемпионате России.

«Валиева в любом случае зарекомендовала себя как лидер команды. Очень хорошо набирала и продолжает набирать Щербакова. Для меня они главные фаворитки. За третью путевку, конечно, развернется борьба между Трусовой и Туктамышевой«, – цитирует Авербуха «Чемпионат».

Авербух добавил, что Елизавета показала стабильные выступления, но она не умеет делать четверные прыжки, которые есть в арсенале у Александры Трусовой. Олимпийский чемпион считает, что в топ-3 также может попасть Майя Хромых.

Лучшие спортсмены, по итогам чемпионата России, получат путевки на Олимпиаду в Пекине.