Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух поделился ожиданиями от мужского турнира чемпионата России по фигурному катанию. Соревнования пройдут с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.

«Что касается мужчин, то наибольшие шансы войти в тройку у Коляды. Импонирует Кондратюк, к сожалению, не столь успешно выступил в Сочи, но потенциал у него очень сильный«, – цитирует Авербуха «Чемпионат».

Хореограф рассказал, что в этом году делал короткую программу Коляде. Он будет особенно болеть за Михаила.

Авербух также отметил Евгения Семененко, который в прошлом году хорошо выступил на чемпионате мира. Специалист считает, что шансы на попадание в топ-3 есть у Алиева и Самарина.

Лучшие фигуристы, по итогам чемпионата России, получат путевки на Олимпийские игры в Пекине.