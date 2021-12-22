Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал, куда будут потрачены деньги, заработанные на чемпионате России.

«Все средства, вырученные за билеты, остаются на покрытие затрат оргкомитета. Кроме того, у нас много трат. К примеру, на дополнительные перелеты в Пекин. И практически все деньги, которые мы тут заработаем, уйдут на перелеты«, – цитирует Когана «Матч ТВ».

Президент ФФККР добавил, что перелеты в Пекин будут организованы чартерными рейсами. Они стоят достаточно дорого.

Александр Коган надеется на то, что популярность фигурного катания будет приносить деньги не только федерации, но и спортсменам. Они уже начали больше зарабатывать.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.