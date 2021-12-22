Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков назвал критерии формирования состава национальной команды на Олимпийские игры в Пекине.

«Первый старт после чемпионата России – чемпионат Европы. Основной костяк олимпийской команды будет сформирован именно по итогам чемпионата России. На чемпионате Европы что-то может измениться», – цитирует Горшкова Sport24.

Горшков надеется на то, что фигуристы, получившие право выступления на чемпионате России, сохранят его и после чемпионата Европы.

Чемпионат России пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Планируется, что чемпионат Европы пройдет с 10 по 16 января.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.