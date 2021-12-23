Матч между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и «Маккаби» из Тель-Авива пройдет сегодня, 23 декабря, в Северной столице.

«Зенит» выиграл два последних матча в Евролиге, прервав серию из трех поражений. Сначала сине-бело-голубые победили в матче с АСВЕЛом, а затем не дали ни единого шанса «Монако».

бк зе»Маккаби» не может победить в в шести матчах подряд в Евролиге. Команда уже проиграла «Олимпиакосу» (90:73), «Альбе» (91:86), «Реалу» (72:70), УНИКСУ (74:85), «Фенербахче» (90:79) и «Анадолу» (78:92).

«Зенит» идет на шестом месте в турнирной таблице Евролиги. Подопечные Хавьера Паскуаля набрали 26 очков в 16 матчах.

«Маккаби» замыкает топ-10 с 23 баллами.

Встреча пройдет 23 декабря на «СИБУР Арене» в Санкт-Петербурге. Матч начнется в 20:00 по московскому времени.