Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе вспомнила свою реакцию на уход из команды Александры Трусовой.

Напомним, в прошлом году фигуристка перешла в группу Евгения Плющенко, а потом вернулась обратно.

«Уход Саши Трусовой. Она абсолютно искренне сказала, что ей нужно немного сменить картинку. Правильно или нет, но я почувствовала, что мы – декорации. Нам всегда кажется, что там трава зеленее, небо голубее, все лучше«, – заявила Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

Заслуженный тренер добавила, что она никогда не отказывает в праве вернуться. Тутберидзе считает, что если спортсмен возвращается обратно, значит он что-то осознал. Она любит получать удовольствие от тренировочного процесса, а не заставлять фигуристов.