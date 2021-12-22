В 2021 году спорт начал выбираться из чудовищной коронавирусной ямы. В календарь начали возвращаться крупные события, а российские спортсмены стали снова радовать своих поклонников. Но, к сожалению, радовать удаётся не всем. NVsport вспоминает главные спортивные разочарования 2021 года.

10) Сергей Шубенков и Дарья Клишина (лёгкая атлетика)

На российских легкоатлетов на Олимпиаде в Токио возлагались особые надежды. Из-за нарушений ВФЛА Россия смогла выставить на Игры только десять легкоатлетов, и, как следствие, должна была выбрать лучших из лучших. В их число вошли чемпион мира-2015 в беге с барьерами Сергей Шубенков и вице-чемпионка мира-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина.

К сожалению, олимпийский легкоатлетический поход закончился для россиян в целом разочарованием.

Дарья Клишина дважды сделала заступ, а при выполнении второго прыжка получила травму, вышла на третью попытку, сильно прихрамывая, и не смогла даже её завершить.

С Шубенковым вышло ещё печальнее. Сергей в начале года угодил в непонятную историю с положительно допинг-пробой, смог добиться снятия обвинений, но время уже было безвозвратно упущено. Из-за форсирования подготовки к Токио-2020, наш бегун получил повреждение и снялся со стартов, даже не выйдя на них.

Если бы не золото Марии Ласицкене в прыжках в высоту и серебро Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом, то выступление российских легкоатлетов в Токио можно было бы назвать полным провалом.

9) Сборная России (футбол)

К тому, что сборная России проваливается в ответственные моменты, мы уже давно привыкли. Но относительный успех на ЧМ-2018 вселил в россиян новую надежду на возрождение отечественного футбола. И даже неудачи в Лиге наций вроде 0:5 от Сербии не казались катастрофой. На Евро-2020 сборной досталась крепкая, но проходимая группа. Увы, два безвольных разгрома от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) оставили нашу команду последней в группе. Не помогла даже вымученная победа над Финляндией (1:0). Черчесов из «космоса» и «усов надежды» превратился в посмешище, особенно после нелепой пресс-конференции и высказываний про полевого командира.

Сменивший Черчесова Валерий Карпин в краткие сроки смог добиться важного результата, но чуда не произошло. В решающем матче с более сильной Хорватией россияне продемонстрировали апогей трусости и антифутбола. Устраивавшую ничью удавалось держать до 80-й минуты, пока Фёдор Кудряшов не срезал мяч в свои ворота. В марте россиянам предстоит стыковой матч с Польшей, и ожидания от него пока очень тревожные.

8) Дина и Арина Аверины (художественная гимнастика)

Золото в художественной гимнастике для России стало уже в порядке вещей, и единственной интригой Олимпиады-2020 было только итоговое положение сестёр-близнецов Авериных: кто станет первой, а кто второй.

Но неожиданно для всех на первое место взлетела израильтянка Линой Ашрам, Дина стала лишь второй, а Арина и вовсе пролетела мимо медали.

К сенсации в индивидуальном многоборье добавилось ещё и командное, где Россия также осталась без золота.

В среде экспертов мнение по поводу справедливости судейства разделились, и художественная гимнастика стала на несколько дней центром российской повестки. О победе Ашрам высказались едва ли не все известные люди, а глава Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова целый месяц бомбардировала СМИ резкими высказываниями.

Тем не менее, многие опытные арбитры отмечали, что судьи отработали правильно, и Ашрам свою победу заслужила.

Ну а Фонд поддержки олимпийцев был иного мнения и на вручении автомобилей наградил Дину BMW X5, которая полагалась за золото, а Арину – BMW X3, которую дарили серебряным и бронзовым призёрам. Очень спорное по части этики решение.

7) Мужская и женская сборные России (баскетбол)

Ещё свежи в памяти болельщиков успехи российских баскетболистов и баскетболисток на крупных турнирах. На Олимпиаде-2012 женская команда заняла четвёртое место, а мужская взяла бронзу, дав в полуфинале бой грозной Испании. Но те Игры стали лебединой песней для отечественного баскетбола. Относительным успехом с тех пор стало лишь четвёртое место мужчин на чемпионате Европы-2017. Медалей же мы не видели давно, а на Олимпиады и вовсе перестали отбираться.

В квалификации Игр-2020, прошедшей летом 2021 года, мужская команда позорно проиграла Германии и Мексике и не смогла попасть даже в полуфинал. Женская сборная пролетела мимо Игр ещё в 2019 году, став восьмой на Евробаскете-2019. Российский баскетбол в глубочайшем кризисе, и выхода пока не видно.

6) Алёна Косторная (фигурное катание)

В 2020 году Косторная взбудоражила общественность, поругавшись со штабом Этери Тутберидзе и перейдя к Евгению Плющенко. Но уже в марте состоялось «возвращение блудной дочери» — фигуристка вернулась обратно в «Хрустальный». Тем не менее, скандалы на этом не закончились. Косторная даже смогла восстановить тройной аксель, но в штабе Тутберидзе казалась на правах «бедной родственницы». Хореограф Даниил Глейхенгауз осенью дал многозначительное интервью, намекнув на проблемы спортсменки с мотивацией. А завершилось всё травмой, из-за которой Косторная пропустит чемпионат России. Так чемпионка Европы-2020 и одна из потенциальных медалисток Олимпиады в Пекине осталась и вовсе без поездки на Игры.

5) Александр Радулов (хоккей)

Не все хоккеисты могут с возрастом становиться только лучше, как Александр Овечкин. Пока капитан «Вашингтона» разрывает всю НХЛ своей невообразимой статистикой, его ровесник Александр Радулов проваливает сезон в «Далласе». Лучшие годы недавнего лица КХЛ давно позади, контракт форварда истекает в конце сезона, и уже нет никаких сомнений, что ни о каком продлении речи не пойдёт.

Пятый в списке самых высокооплачиваемых игроков «Далласа» в нынешнем сезоне забросил всего одну шайбу, его безголевая серия составляет уже 21 игру, а по показателю полезности Радулов и вовсе худший в команде – «-14». Увы, не все российские форварды одинаково полезны.

4) Матвей Елисеев (биатлон)

Российский биатлон начал постепенно выбираться из ямы, в которую угодил уже давно. Дочь Анфисы Резцовой Кристина достойно выглядит на Кубке мира, а Эдуард Латыпов и вовсе забирается в призы.

Но слово «прогресс» явно не касается Матвея Елисеева. В межсезонье биатлонист поссорился со старшим тренером сборной Юрием Каминским и перешёл в группу Сергея Башкирова.

Но смена специалиста не улучшила результаты талантливого биатлониста. Полный провал на стартовом этапе Кубка мира, перевод на Кубок IBU, где результаты были ничем не лучше. В результате 21 декабря Елисеев объявил о приостановке карьеры до чемпионата России. Биатлонисту уже 28 лет и пора бы выходить из разряда «вечно подающих надежды».

3) Никита Мазепин («Формула-1»)

Иллюзий насчёт Мазепина в «Королевских гонках» никто не питал. Пилот оказался в «Формуле-1» во многом благодаря спонсорской помощи своего отца, да ешё и попал в слабейшую команду. Однако Никита выступил даже хуже, чем от него ожидали. Пять сходов, несколько спорных интервью, чудовищные цифры и поражения от партнёра по команде Мика Шумахера почти во всех гонках. Мазепин стал первым российским гонщиком «Формулы-1», не набравшим в дебютном сезоне ни одного очка.

Мазепин останется в «Хаасе» ещё на год, но уже сейчас понятно, что ждать подвигов от него не стоит. Теперь надежды российского автоспорта возлагаются на талантливого Роберта Шварцмана.

2) Александр Кокорин (футбол)

Когда один из самых талантливых игроков своего возраста по дури попал в тюрьму, казалось, карьере Кокорина конец. Но форвард, выйдя на свободу, заново обрёл себя в «Сочи», и если бы не пандемийный год, вполне мог вернуться в сборную России и поехать на Евро-2020. Но летом 2020-го форвард решился на роковой переход – в московский «Спартак». Туда Кокорин приехал с травмой, да ещё и конкуренты по атаке разыгрались. В результате нападающий забил за красно-белых только два гола с пенальти. Тут-то Кокорину бы снова уйти куда-нибудь в провинцию, но в январе произошёл один из самых удивительных трансферов последних лет.

Неизвестно, что наплёл агент руководству «Фиорентины», но немолодой и нездоровый нападающий с провальным полугодием и тюремным прошлым оказался в крепкой команде Серии A. Да ещё и на контракте длиной аж в три с половиной года. История знает примеры чудесного ренессанса игроков, но это явно не тот случай. В итоге Кокорин провёл за календарный год в «Фиорентине» только восемь неполных матчей, а в старте вышел впервые совсем недавно. Статистика удручает: ноль результативных действий, одна жёлтая карточка и тысячи гневных твитов от фанатов «фиалок».

Проблема в том, что «Фиорентина» не знает, как избавиться от ненужного игрока: контракт у Кокорина большой и длинный, в аренду его никто брать не хочет, да и сам футболист вроде бы нормально чувствует себя во Флоренции.

Ну а концовкой минорного года для Кокорина стало его расставание с гражданской женой Дарьей Валитовой. К сожалению, недавняя надежда российского футбола бесславно завершает свой игровой путь.

1) Отказ НХЛ от Олимпиады (хоккей)

Ну а на первое место мы поставим не отдельного спортсмена или команду, а целое событие, которое носит международный характер и напрямую касается России.

Ещё недавно казалось, что вопрос участия хоккеистов НХЛ в Олимпиаде-2022 решён. Но рост заболеваний коронавирусом и приостановка сезона внесли коррективы в планы лиги. Она и без того не горела желанием отпускать своих игроков, а сейчас добилась согласия и с профсоюзом.

В результате в Пекине мы не увидим Александра Овечкина, Никиту Кучерова, Артемия Панарина, Андрея Василевского и многих других наших звёзд. Не говоря уже о звёздах зарубежных.

Скорее всего, Россия снова возьмёт олимпийскую медаль в хоккее. Возможно, даже золотую. Золото есть золото. Но принесёт ли нам радость такая липовая победа над условной Германией?

К счастью, поводов для радости в российском спорте тоже было немало. И в следующий раз мы расскажем о лучших атлетах России 2021 года.