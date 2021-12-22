В 2021 году спорт начал выбираться из чудовищной коронавирусной ямы. В календарь начали возвращаться крупные события, а российские спортсмены стали снова радовать своих поклонников. Но, к сожалению, радовать удаётся не всем. NVsport вспоминает главные спортивные разочарования 2021 года.

10) Сергей Шубенков и Дарья Клишина (лёгкая атлетика)

Дарья Клишина. Фото — ВФЛА

На российских легкоатлетов на Олимпиаде в Токио возлагались особые надежды. Из-за нарушений ВФЛА Россия смогла выставить на Игры только десять легкоатлетов, и, как следствие, должна была выбрать лучших из лучших. В их число вошли чемпион мира-2015 в беге с барьерами Сергей Шубенков и вице-чемпионка мира-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина.

К сожалению, олимпийский легкоатлетический поход закончился для россиян в целом разочарованием.

Дарья Клишина дважды сделала заступ, а при выполнении второго прыжка получила травму, вышла на третью попытку, сильно прихрамывая, и не смогла даже её завершить.

С Шубенковым вышло ещё печальнее. Сергей в начале года угодил в непонятную историю с положительно допинг-пробой, смог добиться снятия обвинений, но время уже было безвозвратно упущено. Из-за форсирования подготовки к Токио-2020, наш бегун получил повреждение и снялся со стартов, даже не выйдя на них.

Если бы не золото Марии Ласицкене в прыжках в высоту и серебро Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом, то выступление российских легкоатлетов в Токио можно было бы назвать полным провалом.

9) Сборная России (футбол)

Сборная России по футболу. Фото: РФС

К тому, что сборная России проваливается в ответственные моменты, мы уже давно привыкли. Но относительный успех на ЧМ-2018 вселил в россиян новую надежду на возрождение отечественного футбола. И даже неудачи в Лиге наций вроде 0:5 от Сербии не казались катастрофой. На Евро-2020 сборной досталась крепкая, но проходимая группа. Увы, два безвольных разгрома от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) оставили нашу команду последней в группе. Не помогла даже вымученная победа над Финляндией (1:0). Черчесов из «космоса» и «усов надежды» превратился в посмешище, особенно после нелепой пресс-конференции и высказываний про полевого командира.

Сменивший Черчесова Валерий Карпин в краткие сроки смог добиться важного результата, но чуда не произошло. В решающем матче с более сильной Хорватией россияне продемонстрировали апогей трусости и антифутбола. Устраивавшую ничью удавалось держать до 80-й минуты, пока Фёдор Кудряшов не срезал мяч в свои ворота. В марте россиянам предстоит стыковой матч с Польшей, и ожидания от него пока очень тревожные.

8) Дина и Арина Аверины (художественная гимнастика)

Дина Аверина. Фото: ОКР

Золото в художественной гимнастике для России стало уже в порядке вещей, и единственной интригой Олимпиады-2020 было только итоговое положение сестёр-близнецов Авериных: кто станет первой, а кто второй.

Но неожиданно для всех на первое место взлетела израильтянка Линой Ашрам, Дина стала лишь второй, а Арина и вовсе пролетела мимо медали.

К сенсации в индивидуальном многоборье добавилось ещё и командное, где Россия также осталась без золота.

В среде экспертов мнение по поводу справедливости судейства разделились, и художественная гимнастика стала на несколько дней центром российской повестки. О победе Ашрам высказались едва ли не все известные люди, а глава Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова целый месяц бомбардировала СМИ резкими высказываниями.

Тем не менее, многие опытные арбитры отмечали, что судьи отработали правильно, и Ашрам свою победу заслужила.

Ну а Фонд поддержки олимпийцев был иного мнения и на вручении автомобилей наградил Дину BMW X5, которая полагалась за золото, а Арину – BMW X3, которую дарили серебряным и бронзовым призёрам. Очень спорное по части этики решение.

7) Мужская и женская сборные России (баскетбол)

Сборная России по баскетболу. Фото: ФИБА

Ещё свежи в памяти болельщиков успехи российских баскетболистов и баскетболисток на крупных турнирах. На Олимпиаде-2012 женская команда заняла четвёртое место, а мужская взяла бронзу, дав в полуфинале бой грозной Испании. Но те Игры стали лебединой песней для отечественного баскетбола. Относительным успехом с тех пор стало лишь четвёртое место мужчин на чемпионате Европы-2017. Медалей же мы не видели давно, а на Олимпиады и вовсе перестали отбираться.

В квалификации Игр-2020, прошедшей летом 2021 года, мужская команда позорно проиграла Германии и Мексике и не смогла попасть даже в полуфинал. Женская сборная пролетела мимо Игр ещё в 2019 году, став восьмой на Евробаскете-2019. Российский баскетбол в глубочайшем кризисе, и выхода пока не видно.

6) Алёна Косторная (фигурное катание)

Алёна Косторная. Фото — скриншот видео

В 2020 году Косторная взбудоражила общественность, поругавшись со штабом Этери Тутберидзе и перейдя к Евгению Плющенко. Но уже в марте состоялось «возвращение блудной дочери» — фигуристка вернулась обратно в «Хрустальный». Тем не менее, скандалы на этом не закончились. Косторная даже смогла восстановить тройной аксель, но в штабе Тутберидзе казалась на правах «бедной родственницы». Хореограф Даниил Глейхенгауз осенью дал многозначительное интервью, намекнув на проблемы спортсменки с мотивацией. А завершилось всё травмой, из-за которой Косторная пропустит чемпионат России. Так чемпионка Европы-2020 и одна из потенциальных медалисток Олимпиады в Пекине осталась и вовсе без поездки на Игры.

5) Александр Радулов (хоккей)

Александр Радулов. Фото: Instagram Александра Радулова

Не все хоккеисты могут с возрастом становиться только лучше, как Александр Овечкин. Пока капитан «Вашингтона» разрывает всю НХЛ своей невообразимой статистикой, его ровесник Александр Радулов проваливает сезон в «Далласе». Лучшие годы недавнего лица КХЛ давно позади, контракт форварда истекает в конце сезона, и уже нет никаких сомнений, что ни о каком продлении речи не пойдёт.

Пятый в списке самых высокооплачиваемых игроков «Далласа» в нынешнем сезоне забросил всего одну шайбу, его безголевая серия составляет уже 21 игру, а по показателю полезности Радулов и вовсе худший в команде – «-14». Увы, не все российские форварды одинаково полезны.

4) Матвей Елисеев (биатлон)

Матвей Елисеев
Фото: официальный сайт СБР

Российский биатлон начал постепенно выбираться из ямы, в которую угодил уже давно. Дочь Анфисы Резцовой Кристина достойно выглядит на Кубке мира, а Эдуард Латыпов и вовсе забирается в призы.

Но слово «прогресс» явно не касается Матвея Елисеева. В межсезонье биатлонист поссорился со старшим тренером сборной Юрием Каминским и перешёл в группу Сергея Башкирова.

Но смена специалиста не улучшила результаты талантливого биатлониста. Полный провал на стартовом этапе Кубка мира, перевод на Кубок IBU, где результаты были ничем не лучше. В результате 21 декабря Елисеев объявил о приостановке карьеры до чемпионата России. Биатлонисту уже 28 лет и пора бы выходить из разряда «вечно подающих надежды».

3) Никита Мазепин («Формула-1»)

Фото: Официальный сайт «Хааса»

Иллюзий насчёт Мазепина в «Королевских гонках» никто не питал. Пилот оказался в «Формуле-1» во многом благодаря спонсорской помощи своего отца, да ешё и попал в слабейшую команду. Однако Никита выступил даже хуже, чем от него ожидали. Пять сходов, несколько спорных интервью, чудовищные цифры и поражения от партнёра по команде Мика Шумахера почти во всех гонках. Мазепин стал первым российским гонщиком «Формулы-1», не набравшим в дебютном сезоне ни одного очка.

Мазепин останется в «Хаасе» ещё на год, но уже сейчас понятно, что ждать подвигов от него не стоит. Теперь надежды российского автоспорта возлагаются на талантливого Роберта Шварцмана.

2) Александр Кокорин (футбол)

Александр Кокорин. Фото — ФК «Фиорентина»

Когда один из самых талантливых игроков своего возраста по дури попал в тюрьму, казалось, карьере Кокорина конец. Но форвард, выйдя на свободу, заново обрёл себя в «Сочи», и если бы не пандемийный год, вполне мог вернуться в сборную России и поехать на Евро-2020. Но летом 2020-го форвард решился на роковой переход – в московский «Спартак». Туда Кокорин приехал с травмой, да ещё и конкуренты по атаке разыгрались. В результате нападающий забил за красно-белых только два гола с пенальти. Тут-то Кокорину бы снова уйти куда-нибудь в провинцию, но в январе произошёл один из самых удивительных трансферов последних лет.

Неизвестно, что наплёл агент руководству «Фиорентины», но немолодой и нездоровый нападающий с провальным полугодием и тюремным прошлым оказался в крепкой команде Серии A. Да ещё и на контракте длиной аж в три с половиной года. История знает примеры чудесного ренессанса игроков, но это явно не тот случай. В итоге Кокорин провёл за календарный год в «Фиорентине» только восемь неполных матчей, а в старте вышел впервые совсем недавно. Статистика удручает: ноль результативных действий, одна жёлтая карточка и тысячи гневных твитов от фанатов «фиалок».

Проблема в том, что «Фиорентина» не знает, как избавиться от ненужного игрока: контракт у Кокорина большой и длинный, в аренду его никто брать не хочет, да и сам футболист вроде бы нормально чувствует себя во Флоренции.

Ну а концовкой минорного года для Кокорина стало его расставание с гражданской женой Дарьей Валитовой. К сожалению, недавняя надежда российского футбола бесславно завершает свой игровой путь.

1) Отказ НХЛ от Олимпиады (хоккей)

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Фото: НХЛ

Ну а на первое место мы поставим не отдельного спортсмена или команду, а целое событие, которое носит международный характер и напрямую касается России.

Ещё недавно казалось, что вопрос участия хоккеистов НХЛ в Олимпиаде-2022 решён. Но рост заболеваний коронавирусом и приостановка сезона внесли коррективы в планы лиги. Она и без того не горела желанием отпускать своих игроков, а сейчас добилась согласия и с профсоюзом.

В результате в Пекине мы не увидим Александра Овечкина, Никиту Кучерова, Артемия Панарина, Андрея Василевского и многих других наших звёзд. Не говоря уже о звёздах зарубежных.

Скорее всего, Россия снова возьмёт олимпийскую медаль в хоккее. Возможно, даже золотую. Золото есть золото. Но принесёт ли нам радость такая липовая победа над условной Германией?

К счастью, поводов для радости в российском спорте тоже было немало. И в следующий раз мы расскажем о лучших атлетах России 2021 года.