Российский пилот Роберт Шварцман будет работать в качестве тест-пилота команды «Феррари» в следующем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт «Скудерии».

Ранее появилась информация о том, что гонщиками команды станут Мик Шумахер и Антонио Джовинацци.

«В 2021 году Роберт уже принял участие в трех тестовых сессиях «Формулы-1» за рулем «Феррари», в последний раз – несколько дней назад в Абу-Даби за рулем SF21. Россиянин будет поддерживать боевых пилотов, работая на новом симуляторе«, – содержится в сообщении на официальном сайте «Феррари».

Команды создала симулятор прошлым летом. На нем также будут работать Антонио Фуоко и Давиде Ригон.

Российский пилот завершил сезон в «Формуле-1» на втором месте. Он набрал 192 очка.