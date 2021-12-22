Общее собрание Премьер-Лиги выступило за перенос 22-го тура РПЛ на 3-5 мая. Об этом сообщает пресс-служба организации. Решение принято в связи с участием сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022.

Члены Общего собрания ранее поддержали перенос тура с 18-20 марта на другие даты, но решили определить новые числа позже. На собрании, которое состоялось сегодня. 22 декабря, большинство клубов проголосовало за проведение 22-го тура с 3 по 5 мая.

Сборная России сыграет стыковой матч с Польшей 24 марта 2022 года. Если команда Валерия Карпина одержит победу в этой встрече, то встретится с победителем пары Швеция – Чехия. Оба матча пройдут в Москве.

Если сборная России выиграет оба матча, то пройдет в финальную часть мундиаля. Чемпионат мира в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.