Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева избили в центре Москвы. Пока спортсмен после нападения приходит в себя в больнице, правоохранители установили личности хулиганов.

Партнера Ксении Бородиной по шоу «Ледниковый период» у столичного караоке-клуба избили двое студентов из Читы. Молодые люди учатся на первом курсе юридического факультета, но сейчас нарушителей порядка правоохранители задержали на 48 часов.

Об этом в среду, 22 декабря, сообщил глава управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин в эфире передачи «Соловьев Live».

«Если говорить про личности людей, которых мы задержали, то это студенты юридических факультетов различных вузов первого курса, 2003 года рождения. Это уроженцы города Читы, которые проживают и зарегистрированы в Москве», — уточнил Васенин.

Оба молодых человека были задержаны по ст. 91 УПК РФ. Что будет дальше с напавшими на фигуриста уроженцами Читы — пока неизвестно.

Напомним, Соловьева избили в центре столицы накануне, 21 декабря. Как сообщает ТАСС, между чемпионом и молодыми людьми возник бытовой конфликт, который перерос в драку.

По предварительным данным, на избивших спортсмена людей составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». Но также было возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», максимальное наказание по которой — до пяти лет лишения свободы.

Напомним, Соловьев заступился за свою гражданскую жену — двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову, из-за чего и получил травмы от совершеннолетних подозреваемых.