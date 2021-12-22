Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова форварда «Зенита» о национальной команде.

«Зная Артема и всю ситуацию, которая выходила наружу – он для меня не резок. Он не забивал – не вызывали, как начал забивать – сразу заговорили. Ну Артем же не пешка, взрослый мужчина и хороший футболист«, – цитирует Мостового «Чемпионат».

Экс-игрок «Спартака» добавил, что он с первых дней был на стороне Артема. Он призвал не ворошить прошлое. Мостовой не считает, что Дзюба и Карпин смогут о чем-то договориться.

Напомним, Валерий Карпин не вызвал Артема Дзюбу в сборную России на сентябрьские отборочные матчи ЧМ-2022. В октябре форвард «Зенита» попал в расширенный состав национальной команды, но отказался от приглашения, заявив, что находится в плохой физической форме.