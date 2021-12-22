Алина Загитова и Евгения Медведева примут участие в чемпионате России по фигурному катанию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на генерального директора Федерации фигурного катания России Александра Когана. Обе прославленные фигуристки примут участие в показательных выступлениях.

Загитовой 19 лет. Она олимпийская чемпионка-2018 в одиночном катании и серебряный призёр в командном турнире, чемпионка мира-2019, чемпионка и вице-чемпионка Европы 2018 и 2019 года соответственно, а также чемпионка России и победительница финала «Гран-при» в сезоне-2017/18. В декабре 2019 года она объявила о приостановке карьеры и с тех пор не принимала участия в соревнованиях, хоть и не объявляла о завершении выступлений.

22-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпиады-2018 в одиночном катании и командном турнире, чемпионка мира-2016 и 2017, бронзовый призёр ЧМ-2019, серебряный призёр командного ЧМ-2017, чемпионка Европы-2016 и 2017, вице-чемпионка Европы-2018, чемпионка России и победительница «Гран-при» сезонов-2015/16 и 2016/17. Она также не завершала карьеру официально и также не принимает участия в соревнованиях с 2019 года.

Чемпионат России пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.