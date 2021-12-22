Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова разместила в Instagram пост, в котором анонсировала предолимпийский чемпионат России по фигурному катанию.

«В Санкт-Петербурге стартует Чемпионат России по фигурному катанию. Желаю всем участникам чистых, красивых прокатов и хорошего настроения! » – написала Татьяна Тарасова.

Тренер добавила, что трансляции будут доступны на сайте Первого канала.

Напомним, Татьяна Тарасова попала в больницу из-за высокого давления. Она пропустила финальную часть проекта «Ледниковый период». Звезды фигурного катания, обеспокоенные состоянием здоровья тренера, желали ей здоровья.

Татьяна Тарасова отказалась от работы комментатором на чемпионате России по фигурному катанию по той же причине. Ранее она не смогла отработать на Гран-при России в Сочи.