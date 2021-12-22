Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поделилась мнением о конкуренции в российском фигурном катании. В интервью Первому каналу Тутберидзе спросили по поводу конкурентов, переманивающих у неё учениц, приведя в пример «условного Плющенко».

«А он есть? — парировала Тутберидзе. — Нет никакого условного Плющенко. Если наши спортсмены хороши, они будут желанны везде. Если они плохи, то никому не нужны».

Также специалист отметила, что если фигуристку переманили, то у её нового штаба есть определённые обязательства: «Ты же разрушил там, ты обязан показать результат с этим спортсменом лучше, чем был там».

Напомним, что прошлым летом от Тутберидзе в академию Евгения Плющенко перебрались, в частности Александра Трусова и Алёна Косторная. Но они вскоре вернулись обратно к Тутберидзе.