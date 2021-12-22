Кажется, Александра Трусова все же будет исполнять пять четверных прыжков на чемпионате России в Санкт-Петербурге. В эфир Первого канала сегодня, 22 декабря, вышел сюжет о предстоящем чемпионате России по фигурному катанию, и там была оставлена очень любопытная ремарка — у Саши будет самая сложная программа на турнире.

Это неудивительно, однако в бегущей строке был и текст, который в итоге, не прозвучал: «Сразу пять четверных прыжков». Похоже на то, что Саша действительно решила идти ва-банк и показывать максимальный контент, а не тот, который просто позволит ей попасть в тройку призёров и отправиться на чемпионат Европы.

Подобный риск может очень запросто выйти Трусовой боком, а также помочь отобраться на Олимпийские игры Елизавете Туктамышевой. Как? Объясняет НВспорт.

В действительности, даже двух чистых квадов Трусовой при чистом исполнении всей программы хватило бы для того, чтобы опередить Туктамышеву и рассчитывать на топ-3. Лучший результат Саши в этом сезоне в серии Гран-при — это 232.37 балла, при этом этого результата она добилась, будучи травмированной и прыгнув лишь один квад. Лучший результат Лизы — это 232.88 балла при чистых прокатах на этапе Гран-при в Канаде. К этапу Гран-при России добавилось небольшое усложнение (каскад 3-3 вместо секвенции), но он не даёт такого серьёзного преимущества, как даёт Трусовой ещё один чистый квад с надбавками за него.

Можно вспоминать слова Саши о том, что ей нужно усложнение программ, поскольку иначе она начинает ошибаться в более простых местах, но когда действительно нужно было «сохраниться» ради прохода дальше — она это делала. В прошлом году Трусова тоже подходила к чемпионату России травмированной и смогла вставить в произвольную программу только два четверных прыжка — сольный лутц и лутц в каскаде (поскольку повреждённая нога не позволяла прыгать ей даже тулупы). Но при этом прокат вышел чистым, Саша стала третьей на чемпионате России (и второй среди взрослых, что подарило ей путёвку на чемпионат мира).

Риск Трусовой же теперь дарит шанс Елизавете Туктамышевой: в соревновательных условиях «русская ракета» не исполняла пять квадов никогда, а к контрольным прокатам в Челябинске фигуристка подходила в практически идеальной форме, по своим же словам. Сейчас Трусова на фоне травмы (конкретный диагноз так и не был объявлен), последний раз она стартовала в октябре и какое-то время даже пропускала тренировки. Насколько реально в таких условиях чисто выкатать программу с пятью квадами? Если получится примерно как на чемпионате мира с Стокгольме, то Туктамышева со своей стабильностью и тремя трикселями вполне способна обходить Трусову. Тем более, что компоненты Лизы в этом сезоне выросли.

Будем надеяться, что титр про «пять четверных прыжков», к тому же, так и не озвученный — это все же ошибка Первого канала. Либо же тренерский штаб и сама Саша знают, на что она собирается пойти. В любом случае, примерный контент программ станет известен со дня на день — а развязка турнира наступит уже в субботу, 25 декабря.