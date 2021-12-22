Фигуристка Александра Трусова планирует исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в сюжете Первого канала. Примечательно, что это было указано в титрах, однако в закадровом тексте такая информация отсутствует.

17-летняя ученица Этери Тутберидзе в четвёртый раз выступит во взрослом чемпионате России. На трёх предыдущих турнирах она взяла серебро и дважды — бронзу.

Для Трусовой это уже не первая попытка исполнения пяти четверных прыжков в программе, однако пока ей ни разу не удавалось сделать их все безошибочно.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.