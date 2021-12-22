Глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков высказался резко против повышения возрастного ценза в фигурном катании. На днях с этим предложением выступила Федерация фигурного катания Норвегии.

«Предложение по своей сути популистское. Мы категорически против. Аргументы притянуты за уши, — цитирует «Спорт-Экспресс» Горшкова. — Наша федерация неоднократно выступала против этого предложения, на предстоящем конгрессе будем делать все возможное, чтобы сохранить существующие правила по возрасту».

На данный момент фигуристки могут участвовать во взрослых международных турнирах, если на момент начала сезона (1 июля) им исполнилось 15 лет. Норвегия предлагает поднять возраст до 17.