Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган ответил на вопрос, почему возрастной ценз в фигурном катании нельзя повышать. На днях с этим предложением выступила Федерация фигурного катания Норвегии.
«Посмотрите на возраст в женском одиночном. Для меня вообще удивительно, почему говорят только о нем: если менять возраст здесь, то надо менять возраст и в парном катании, и в танцах, хотя это касается танцев меньше, — цитирует «Спорт-Экспресс» Когана. — Но если мы берем возраст зарубежных спортсменов, то большинство в 17-18 лет идет учиться, и они заканчивают с фигурным катанием. Хоть так, хоть этак. Единицы остаются. И кого же мы тогда увидим?»
Коган отметил, что на Олимпиаде-2020 в Токио чемпионы в скейтборде были ещё моложе, а при повышении ценза произойдут снижение зрительского интереса и потеря спонсоров.
На данный момент фигуристки могут участвовать во взрослых международных турнирах, если на момент начала сезона (1 июля) им исполнилось 15 лет. Норвегия предлагает поднять возраст до 17.
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