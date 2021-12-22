Футболистка женской сборной России Алсу Абдуллина продолжит карьеру в «Челси». 20-летняя защитница перешла в лондонский клуб из «Локомотивом». Её контракт рассчитан на 2,5 года.

Абдуллина будет выступать под номером 27.

«Я счастлива, что присоединилась к «Челси». Для меня это большие перемены в жизни, новый вызов, — цитирует официальный сайт «Челси» Абдуллину. — горжусь, что стала частью этой команды с таким количеством выдающихся футболистов. Хочу продолжить прогрессировать и развиваться в Лондоне, хочу помочь команде выиграть как можно больше трофеев».

В прошлом сезоне Абдуллина отметилась 5 голами в 30 матчах за «Локомотив». «Челси» в прошлом сезоне выиграл женские чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок лиги, а в Лиге чемпионов дошёл до финала, где уступил «Барселоне» (0:4).