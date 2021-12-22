Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов подтвердил, что клуб ведёт переговоры с бывшим игроком сборной России Юрием Жирковым.

«Мы сделали предложение Юрию, он пока думает. Ведем переговоры с игроком и надеемся на положительный исход», — цитирует «Спорт-Экспресс» Равиля Измайлова.

Жиркову 38 лет, с 1 июля он является свободным агентом после истечения контракта с «Зенитом». Летом шли разговоры о его возвращении в ЦСКА, но футболист остаётся свободным агентом.

Ранее Жирков выступал за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо» и «Зенит».

После 18 туров «Нижний Новгород» занимает 13-е место в таблице чемпионата России с 19 очками. Команду возглавляет Александр Кержаков, который провёл более двух десятков матчей с Жирковым в составе сборной России.