Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук высказался о возможности Александра Овечкина приехать на Олимпиаду-2022. По последним данным НХЛ должна в ближайшее время отказаться от поездки игроков лиги на Игры в Пекин. Причиной стали массовые заражения коронавирусом, из-за которых решено сделать паузу в сезоне. Таким образом, форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рискует упустить, возможно, последний шанс завоевать золото Олимпиады.

«Александр Овечкин по первому зову приезжает в сборную России. И это о многом говорит, — цитирует «Матч ТВ» Ковальчука. — Александр Овечкин — патриот нашей страны. Человек, который играет за сборную с травмами. Овечкин — настоящий лидер, вожак. Если будет хоть мизерный шанс, я уверен, Овечкин приедет на Олимпиаду».

Овечкин трижды участвовал в Олимпийских играх. В 2006 году Россия заняла четвёртое место, а в 2010 и 2014 вылетела в 1/4 финала. В 2018 году хоккейный турнир прошёл без игроков НХЛ. Во время Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо Овечкину будет уже 40 лет.