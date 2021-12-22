Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева исполнила тройной аксель в прогоне произвольной программы перед стартом чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Информацию о тренировке Туктамышевой сообщает журналист Дмитрий Кузнецов в своём телеграм-канале «Нате». В начале прогона фигуристка чисто прыгнула тройной аксель, по ходу проката дальше она допустила одну «бабочку» — на двойном акселе в каскаде с ойлером и тройным сальховом. «Кое-где отдыхала, дорожки не делала. Лутц идеален», — написал Кузнецов.

После прогона фигуристка трижды заходила на тройной аксель и три раза чисто выезжала прыжок. Также до прогона Туктамышева несколько раз исполняла тройной аксель в каскаде с двойным тулупом.

Сегодня, 22 декабря, в 19:30 пройдёт жеребьевка коротких программ на чемпионате России 2022.