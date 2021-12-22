В тренерском штабе «Манчестер Юнайтед» произошло ещё одно пополнение из «Локомотива», сообщает официальный сайт «красных дьяволов». Аналитик железнодорожников Юэн Шарп вошёл в штаб нового главного тренера английского клуба Ральфа Рангника, который до конца ноября работал в «Локо» в должности руководителя по спорту и развитию.

Шотландец Шарп в «МЮ» будет помогать Рангнику в качестве ассистента и аналитика.

Шарпу 29 лет, ранее он работал в «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Торонто», где помогал Крису Армасу. Последний также присоединился к команде Рангника в декабре.

Шарп перешёл в «Локо» из «Торонто» в прошлом месяце.

Рангник возглавил «МЮ» 29 ноября 2021 года, сменив отправленного в отставку Уле-Гуннара Сульшера. Контракт с ним заключён до конца сезона-2021/22 с последующим переходом на должность консультанта.

Под руководством Рангника «Манчестер Юнайтед» успел провести три матча, дважды победив в чемпионате Англии (1:0 с «Кристал Пэлас» и «Норвичем») и сыграв вничью в Лиге чемпионов (1:1 с «Янг Бойз»).