Российская фигуристка Софья Самоделкина выразила надежду, что Олимпиада в Пекине будет перенесена на 2023 год. По словам 14-летней спортсменки, она хочет принять участие в Играх, но сомневается, что в 2026 году сможет побороться за золото.

«Конечно, хотелось бы выиграть Олимпиаду, стать олимпийской чемпионкой. Но одну мечту я уже выполнила, прыгнув все четверные. Для меня это была очень большая цель, — цитирует «Матч ТВ» Самоделкину. — Вообще я просто молюсь, чтобы Игры перенесли на 2023 год. Я так думаю: «Блин, следующая Олимпиада в 2026 году. Это мне будет 17-18 лет. Ну какие могут быть пять четверных в этом возрасте, ну серьезно!»

Олимпиада-2022 пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля. Самоделкина в силу своего возраста не может участвовать в соревнованиях.