Российская фигуристка, серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова высказалась об ожиданиях от чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Слова Леоновой цитирует портал «Чемпионат». Фигуристка отметила, что ждет достойных прокатов от всех спортсменов, поскольку уверена — к этому старту многие подошли в хорошей форме.

«Конечно, все будут переживать, но хочется пожелать крепких нервов и веры в себя. Если Туктамышева будет кататься так же, как в сезоне, то должна быть в тройке и претендентом на ОИ», — отметила Леонова, добавив, что сейчас сложно сказать, кто из девушек победить на чемпионате России, поскольку ошибаются все.

«Конечно, на данный момент Валиева непробиваемая и стабильная, но посмотрим, что будет. У кого выдержат нервы, тот и выиграет», — сказала Леонова.