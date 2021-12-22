Хоккеисты, выступающие за клубы Национальной хоккейной лиги, официально не сыграют на Зимних Олимпийских играх 2022 года за свои сборные.

Информация об этом в официальном «Твиттере» НХЛ. Сообщается, что решение об отказе от поездки на Олимпиаду приняли совместно КХЛ и профсоюз игроков.

Это связано с резким ростом случаев заболевания коронавирусом среди хоккеистов лиги в последние недели, прямо сейчас в ковид-протоколе НХЛ находится более 100 хоккеистов.

Напомним, ранее было принято решение пустить игроков лиги на Олимпийские игры в Пекине, но при условии спокойной обстановки по коронавируса. Игры состоятся с 4 по 20 февраля, хоккейный турнир стартует 3 февраля.

В 2018 году игроки клубов НХЛ также не смогли принять участие в Олимпийских играх, тогда соревнования проходили в Пхенчхане, Южная Корея.